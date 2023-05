Ivàn Argote – Le Fond de la Seine Musée d’Orsay, 3 juin 2023, Paris.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 04h00

.Tout public. gratuit

Iván Argote est un artiste et réalisateur. À travers ses sculptures, installations, films et interventions, il questionne notre rapport intime aux autres, aux institutions, au pouvoir et aux systèmes de croyances.

Dans ce film, la Seine nous parle à la première personne, nous dévoilant un portrait poétique d’un fleuve chargé de vie, de luminosité, d’histoires et d’ espaces sombres. Ce portrait fait avec des images faites sous l’eau et en surface, d’une voix puissante et une bande son émouvante

Le Fond De La Seine nous parle d’une façon sensible, des sentiments et fantasmes que nous projetons vers ce fleuve que nous connaissons bien et que pourtant nous cache tant de choses.

Œuvre produite par le programme Mondes nouveaux mis en œuvre par le ministère de la Culture dans le cadre de France Relance.

Musée d’Orsay 1 Rue de la Légion d’Honneur 75007 Paris

Contact :

