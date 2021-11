Paris Bibliothèque Jacqueline de Romilly île de France, Paris IVACHKO et la YAGA Bibliothèque Jacqueline de Romilly Paris Catégories d’évènement: île de France

IVACHKO et la YAGA Bibliothèque Jacqueline de Romilly, 4 décembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le samedi 4 décembre 2021

de 16h à 17h

gratuit

Pour les fêtes de fin d’année, plongez dans l’univers des contes russes avec la compagnie Koeko. Un chant, un frisson, la voix se mêle au geste, les notes bercent, entêtent, résonnent et vous invitent à l’orée d’une forêt profonde et mystérieuse en plein cœur de la grande Russie, sur les pas du jeune pêcheur Ivachko, de la Yaga ogresse sorcière, de Krochetchka la petite orpheline et de sa vache merveilleuse. Par Sylvie Le Secq : Conte, danse, tambour et chant Gérard Daubanes : Guitare, oud, saz et chant Spectacles -> Jeune public Bibliothèque Jacqueline de Romilly 16 avenue de la Porte Montmartre Paris 75018

13 : Porte de Saint-Ouen (584m) 4 : Porte de Clignancourt (653m) 60, 95, 137, 341 T3b station Angélique Compoint (Porte de Montmartre)

Contact : Bibliothèque Jacqueline de Romilly 0142556020 bibliotheque.jacqueline-deromilly@paris.fr https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-jacqueline-de-romilly-1745 https://www.facebook.com/bibliotheque.porte.montmartre/

