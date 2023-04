Comment contrôler sa consommation d’énergie avec la domotique ? IUT Valence, 11 mai 2023, Valence.

Tout le monde connaît le terme de « domotique », mais savez-vous comment domotiser un logement ? par où commencer et comment vous y prendre ? On entend tout et n’importe quoi parce qu’on peut faire tout et n’importe quoi, c’est pourquoi il est important de se fixer des objectifs et des limites pour garder le contrôle !

L’hiver dernier, le gouvernement nous a demandé de faire des économies, mais connaissez-vous l’impact de la température extérieure sur la consommation d’une chaudière à gaz ? Savez-vous combien consomme une chasse d’eau qui fuit pendant 4h ? Si je réduis d’un 1°C mon chauffage, vais-je vraiment économiser ? Et les panneaux solaires, on en parle, c’est intéressant ? Couper ma box internet la nuit à l’aide d’une prise connecté à 20€, j’économise combien ?

Je vous propose de faire le tour de la solution « Jeedom », une solution française que j’utilise depuis 5 ans et que ma femme subit ! On parlera de son écosystème avec les modules et leurs protocoles de communications (Zwave, Zigbee, InfraRouge ou RFXcom), avec et sans retour d’état. On parlera aussi de toutes les mesures et les automatismes que j’ai mis en places. Je vais vous partager mon retour d’expérience et mon expertise sur une petite partie qu’est : “la domotique à la maison” !

Bio de l’orateur :

Aymeric, 36 ans, marié, 2 enfants, j’habite à Bourg-de-Péage (Drôme) depuis 2015, de formation “ingénieur en réseaux et systèmes communicants embarqués” j’ai travaillé 10 ans chez Thales autour du développement logiciel, de la supervision, de la collecte et de la manipulation de données, et pour finir j’ai travaillé dans l’automatisation de déploiement d’infrastructures. Fin 2019, avec deux associés, j’ai monté mon entreprise “DECKAD experts en solutions numériques” basée à Alixan, on développe des solutions sur mesures pour nos clients. Sur mon temps libre, j’ai développé un jeu sur Android et iOS qui ressemble à pacman, je bidouille un peu avec ardunio, je démonte des enceintes JBL avec mon fils et bien sûr, j’installe de la domotique chez moi !

LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/aymeric-geffroy/

Mon jeu: https://flmlabyrinth.fr/

Mon entreprise : https://deckad.fr/

Comment avoir du contenu adaptatif avec Elasticsearch ? par Vincent Journel

Vous avez envie d’avoir du contenu adaptatif et vous ne savez pas comment faire ? Vincent Journel vous expliquera une manière de faire avec Elasticsearch.

Bio de l’orateur :

Vincent Journel est CTO de la société Winzana et dirige une équipe polyvalente qui partage, depuis plus de 7 ans, un amour inconditionnel pour le numérique.

Pour réseauter, discuter, partager, un moment convivial est prévu après les talks.

2023-05-11T19:00:00+02:00 – 2023-05-11T22:00:00+02:00

domotique développeur