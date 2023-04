Comment fonctionne un CDN ? & Avoir du contenu adaptatif IUT Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Valence

Comment fonctionne un CDN ? & Avoir du contenu adaptatif IUT Valence, 23 février 2023, Valence. Comment fonctionne un CDN ? & Avoir du contenu adaptatif Jeudi 23 février, 19h00 IUT Valence Gratuit sur inscription Comment fonctionne un CDN ?

Un réseau de diffusion de contenu (RDC) ou en anglais content delivery network (CDN) est constitué d’ordinateurs reliés en réseau à travers Internet et qui coopèrent afin de mettre à disposition du contenu ou des données à des utilisateurs. (wikipedia) Mais sais-tu comment ça fonctionne vraiment ? C’est ce que viendra nous expliquer François Pesce. Bio de l’orateur :

Francois a participé au développement: d’un scanner de sécurité chez Qualys; d’un IDS, IPS, WAF, SSO chez BeeWare, d’une Secure Web Gateway chez Webroot.

Il a ensuite amélioré la sécurité du produit d’Upthere (acquis par Western Digital), avant de contribuer aux optimisations réseau (DNS steering) de Yahoo et Netflix.

Plus récemment il a créé un groupe de travail “Product Security” ainsi qu’une politique de gestion de vulnérabilités pour le projet OpenSource Istio de Google.

Il s’est finalement retrouvé CISO en charge de la sécurité du produit et des produits de sécurité pour Aviatrix. Comment avoir du contenu adaptatif avec Elasticsearch ? Vous avez envie d’avoir du contenu adaptatif et vous ne savez pas comment faire ? Vincent Journel vous expliquera une manière de faire avec Elasticsearch. Bio de l’orateur :

Vincent Journel est CTO de la société Winzana et dirige une équipe polyvalente qui partage, depuis plus de 7 ans, un amour inconditionnel pour le numérique. Pour réseauter, discuter, partager, un moment convivial autour d’un verre est prévu après les talks. SOUTIENS NOUS : https://buy.stripe.com/28o4j65Cvgmu3IcbII IUT Valence 51 Rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.meetup.com/fr-FR/ardech-drom-dev/events/289962678/ »}] [{« link »: « https://buy.stripe.com/28o4j65Cvgmu3IcbII »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T19:00:00+01:00 – 2023-02-23T22:00:00+01:00

2023-02-23T19:00:00+01:00 – 2023-02-23T22:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Valence Autres Lieu IUT Valence Adresse 51 Rue Barthélémy de Laffemas 26000 Valence Ville Valence Departement Drôme Lieu Ville IUT Valence Valence

IUT Valence Valence Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Comment fonctionne un CDN ? & Avoir du contenu adaptatif IUT Valence 2023-02-23 was last modified: by Comment fonctionne un CDN ? & Avoir du contenu adaptatif IUT Valence IUT Valence 23 février 2023 IUT Valence Valence Valence

Valence Drôme