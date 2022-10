Le développement en Python, Django et Django CMS IUT Valence Valence Catégories d’évènement: Drôme

Le développement en Python, Django et Django CMS Jeudi 17 novembre, 19h00 IUT Valence

Entrée libre

Un petit tour d'horizon du développement web en Python, du framework Django et d'un CMS basé sur Django : Django CMS.

Un petit tour d'horizon du développement web en Python, du framework Django et d'un CMS basé sur Django : Django CMS. Venez découvrir les origines de leurs créations, les applications notables qui les utilisent, leurs avantages et inconvénients et à quoi ça ressemble de faire du développement pour le web en Python. Orateur :

Adrien Delhorme est responsable développement chez Kapt. Après cela nous pourrons discuter autour d’un verre et échanger.

2022-11-17T19:00:00+01:00

2022-11-17T21:00:00+01:00

