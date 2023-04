Les ateliers du Fablab IUT Figeac Catégories d’Évènement: Figeac

2023-04-12 – 2023-04-12

IUT Fablab IUT

Figeac

Lot . EUR Mercredi 12 avril

Création d’un jeu à la découpe laser

Tetris, morpion, tangram… Mercredi 3 mai

Personnalise ton tee-shirt ou ton sac

Utilisation de la machine à coudre et de la silhouette Caméo Samedi 27 mai

Repair Café

Ne jetez plus vos objets cassés, ils sont peut-être réparables au FabLab ! Samedi 10 juin

Découverte de l’impression résine

création d’objets avec une grande qualité de détail Samedi 24 juin

Repair Café

Inscriptions obligatoires places limitées – 30 € Adhésion au FabLab – Gratuit pour les adhérents ! Le Fablab, vous présente sa programmation ! +33 5 65 34 44 56 FABLAB du Grand-Figeac fablab iut Figeac

