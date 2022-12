#UE Culture : Améliorer son expression orale avec le théâtre d’improvisation – 1ère séance IUT d’Orsay Gif-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Gif-sur-Yvette

#UE Culture : Améliorer son expression orale avec le théâtre d’improvisation – 1ère séance IUT d’Orsay, 31 janvier 2023, Gif-sur-Yvette. #UE Culture : Améliorer son expression orale avec le théâtre d’improvisation – 1ère séance Mardi 31 janvier 2023, 18h00 IUT d’Orsay

sur inscription (à partir du 12 janvier)

Cet atelier permet de comprendre comment utiliser les outils et techniques de l’improvisation théâtrale dans un contexte non-artistique comme par exemple dans le milieu professionnel. IUT d’Orsay rue Noetzlin – Orsay Gif-sur-Yvette 91190 Essonne Île-de-France [{« link »: « https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/SurveyServer/s/ArtsCulture/ateliers-culturels/questionnaire.htm »}, {« link »: « https://www.universite-paris-saclay.fr/vie-de-campus/art-culture-science-et-societe/arts-et-culture/ateliers-culturels-en-ue »}] Plus d’informations et inscriptions.

Cet atelier est disponible en UE Libre Culture.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-31T18:00:00+01:00

2023-01-31T20:00:00+01:00

