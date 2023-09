[stand] Le MIV à la Fête de la Science 2023 IUT d’Évreux Évreux, 13 octobre 2023, Évreux.

[stand] Fête de la Science 2023

Vendredi 13 et samedi 14 octobre 2023

9h-21h | 13h-18h

IUT d’Évreux

Gratuit

Sur inscription pour les scolaires

À l’occasion de cette nouvelle édition de la Fête de la Science, retrouvez Le MIV à son stand pour deux jours de découvertes autour des instruments à vent ! Au programme, des ateliers de fabrication de pipoirs pour les scolaires (par tranche de 30 min., réservation obligatoire), un atelier « Bingo des instruments », qui vous permettra d’essayer certains de nos instruments de médiation, ou encore une rencontre musicale avec Kaori Yokoyama, bassoniste, qui vous présentera le basson depuis la douçaine médiévale jusqu’au basson de Pierre et le Loup.

Programme

Vendredi 13 octobre 2023

• 9h-12h30 : Atelier « Pipoir » pour les scolaires* (30 min. d’atelier)

• 13h30-16h30 : Atelier « Pipoir » pour les scolaires* (30 min. d’atelier)

• 16h30-21h : Accès libre au stand et atelier « Bingo des instruments »

Samedi 14 octobre 2023

• 13h-15h : Accès libre au stand et atelier « Bingo des instruments »

• 15h-17h : Rencontre musicale « Bas mais pas grave », instrument invité : le basson

• 17h-18h : Accès libre au stand et atelier « Bingo des instruments »

*Scolaires : réservation obligatoire au 02 32 36 28 80.

IUT d'Évreux 55 rue Saint-Germain – 27000 Évreux

