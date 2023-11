Journée Portes Ouvertes IUT de Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Journée Portes Ouvertes IUT de Saint-Malo Saint-Malo, 17 février 2024, Saint-Malo. Journée Portes Ouvertes Samedi 17 février 2024, 09h00 IUT de Saint-Malo Entrée libre La Journée Portes Ouvertes – un moment décisif pour choisir sa formation Le samedi 17 février 2024 de 9h à 17h se tient la Journée Portes Ouvertes à l’IUT Saint-Malo. L’occasion pour tout apprendre sur nos formations post-bac et la vie étudiante à Saint-Malo.

Cette journée permet aux lycéens, personnes en reconversion professionnelle ou en sortie de BTS de conforter leur choix de formation en vue de la saisie des vœux sur la plateforme ParcourSup. Plus d’informations ici ! IUT de Saint-Malo 40 Rue de la Croix Desilles 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne https://iut-stmalo.univ-rennes1.fr/ [{« link »: « https://iut-stmalo.univ-rennes.fr/journee-portes-ouvertes-2024 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu IUT de Saint-Malo Adresse 40 Rue de la Croix Desilles 35400 Saint-Malo Ville Saint-Malo

