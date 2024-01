Café Maintenance au département GIM IUT de Saint-Malo Saint-Malo, jeudi 18 janvier 2024.

Le Café Maintenance – quand l'industrie s'adresse directement aux étudiants du Département Génie Industriel et Maintenance

de l’IUT de Saint-Malo Jeudi 18 janvier, 10h00 IUT de Saint-Malo Gratuit

Début : 2024-01-18T10:00:00+01:00 – 2024-01-18T12:30:00+01:00

Fin : 2024-01-18T10:00:00+01:00 – 2024-01-18T12:30:00+01:00

Depuis 2010 et plusieurs fois par an, le Département Génie Industriel et Maintenance de l’IUT de Saint-Malo organise des conférences “Café Maintenance” qui permettent aux industriels de présenter aux étudiants, mais également au grand public, leur activité quotidienne dans le domaine de la maintenance industrielle. Tradition oblige, ces conférences se terminent par un temps d’échange autour de café et viennoiseries avec les conférenciers experts du domaine.

La prochaine édition de ce Café Maintenance se tient ce jeudi 18 janvier et sera consacrée au Technicentre Industriel de Rennes – SNCF Voyageurs. Cette conférence sera présentée par Lucille Couraud (Directrice du Technicentre) et Guillaume Breux (Responsable Pôle OMF). Si le domaine de la maintenance industrielle vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre :

Jeudi 18 janvier 2024

De 10h à 12h30

En salle de conférences (au premier étage) de l’IUT de Saint-Malo

Inscription préalable souhaitée par mail à karine.souchu@univ-rennes.fr

IUT de Saint-Malo 40 Rue de la Croix Desilles 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne https://iut-stmalo.univ-rennes1.fr/