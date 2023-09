Fête de la Science à l’IUT de Saint-Malo IUT de Saint-Malo Saint-Malo, 19 octobre 2023, Saint-Malo.

Fête de la Science à l’IUT de Saint-Malo Jeudi 19 octobre, 13h30 IUT de Saint-Malo Entrée libre

Le jeudi 19 octobre, le département Génie Industriel et Maintenance ouvrira ses portes dans le cadre de la Fête de la Science. L’IUT accueillera des élèves de la primaire au lycée, mais l’évènement est également ouvert au grand public !

La Fête de la Science est avant tout un moment ludique et pédagogique.

Tout au long de l’après-midi les plus petits (CM1-CM2) comme les plus grands y découvriront des phénomènes physiques ou mathématiques. Chacun pourra comprendre le fonctionnement d’une éolienne, comprendre comment on peut dessaler l’eau de mer ou encore jouer avec les probabilités avec la planche de Galton.

Une après-midi qui permet aux visiteurs de se laisser guider par les étudiants du BUT GIM et de prendre conscience que les sciences sont présentes tout autour de nous.

IUT de Saint-Malo 40 Rue de la Croix Desilles 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne https://iut-stmalo.univ-rennes1.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T13:30:00+02:00 – 2023-10-19T17:00:00+02:00

