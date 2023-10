Exposition Sang pour Sang IUT de Saint-Malo Saint-Malo, 16 octobre 2023, Saint-Malo.

Exposition Sang pour Sang 16 – 20 octobre IUT de Saint-Malo Entrée libre

L’exposition Sang pour Sang

L’exposition « Sang pour sang règles » a été conçu par le Centre Hubertine Auclert. Cette exposition est composée de douze panneaux contenant des illustrations de Mirion Malle, des anecdotes, un quizz, des chiffres et des QR codes qui permettent d’accéder à des contenus bonus, pour tout comprendre sur les règles et déconstruire les idées reçues à ce sujet.

Affichage en collaboration avec le SSE (service santé des étudiant.es et le Planning Familial de Saint-Malo

Grâce au SSE et au Planning Familial cette exposition sera affiché dans le hall de l’IUT de Saint-Malo entre le 16 et le 20 octobre 2023 et est donc accessible au public. N’hésitez pas à passer !

IUT de Saint-Malo 40 Rue de la Croix Desilles 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne https://iut-stmalo.univ-rennes1.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T07:30:00+02:00 – 2023-10-16T20:00:00+02:00

2023-10-20T07:30:00+02:00 – 2023-10-20T20:00:00+02:00

