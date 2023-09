La Nuit du Droit à Saint-Malo IUT de Saint-Malo Saint-Malo, 4 octobre 2023, Saint-Malo.

La Nuit du Droit à Saint-Malo Mercredi 4 octobre, 17h30 IUT de Saint-Malo Entrée libre

La 5e édition de « La Nuit du droit » se déroulera au soir du 4 octobre 2023, jour du 65e anniversaire de la Constitution de la Ve République. À cette occasion, les acteurs de la Justice se mobilisent partout en France avec des manifestations inédites.

Le Tribunal judiciaire de Saint-Malo organise cet évènement autour du thème de la « Justice restaurative ».

Encore peu connue, la justice restaurative offre un espace confidentiel, sécurisé et volontaire, de parole et d’échanges sur les ressentis, les émotions, les attentes de toutes les personnes concernées par l’infraction et ses répercussions, qu’il s’agisse des auteurs ou des victimes.

Elle leur permet, pour la première fois, de dialoguer, de poser les questions du « pourquoi » et du « comment » de l’infraction et de tenter d’y répondre.

La Nuit du Droit aura lieu le mercredi 4 octobre 2023 de 17h30 à 21h30 à l’IUT de Saint-Malo, 40 rue de la Croix Desilles. La soirée commencera par une projection du film « Je verrai toujours vos visages »table ronde de plusieurs intervenants spécialisés. Enfin, un temps sera consacré à un débat auquel le public est invité à prendre part.

La participation à cet évènement est gratuite et l’inscription n’est pas nécessaire.

IUT de Saint-Malo 40 Rue de la Croix Desilles 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne https://iut-stmalo.univ-rennes1.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T17:30:00+02:00 – 2023-10-04T21:30:00+02:00

