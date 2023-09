Rentrée Climat à l’IUT de Saint-Malo IUT de Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Rentrée Climat à l'IUT de Saint-Malo
Mardi 19 septembre, 18h30
IUT de Saint-Malo

Exposition
Du lundi 11 au vendredi 22 septembre une exposition est présentée sur les actions de développement durable au sein de l'Université de Rennes dans le hall de l'IUT.

Viennent compléter l’exposition trois infographies issues du rapport du GIEC (Groupement International des Experts du Climat). Projection du film « Ruptures » Le mardi 19 septembre à 18h30 dans l’amphithéâtre vous aurez la chance de pouvoir assister à la projection du film documentaire « Ruptures » réalisé par Arthur Gosset primé au festival de Cannes.

Le documentaire RUPTURES traite du changement de cap de jeunes étudiants juste diplômés face aux enjeux écologiques et sociaux de notre époque (www.ruptures-le-film.fr ). Venez nombreux, c’est gratuit et intéressant !

La projection est accessible à tous les étudiants et personnels de l’IUT de Saint-Malo. Vous souhaitez vous investir sur d’autres types d’actions ou les relayer, venez rejoindre l’équipe des éco-délégués ! À noter en parallèle, à la cafétéria, le CROUS expose des totems extraits du bestseller en bande dessinée “Un monde sans fin” de Christophe Blain et Jean-Marc Jancovici.

Le sujet porte sur l’empreinte carbone liée aux activités humaines. Les ambassadeurs et ambassadrices DDRS de l’IUT de Saint-Malo

Les ambassadeurs et ambassadrices DDRS de l'IUT de Saint-Malo

Philippe Hue (service technique), Delphine Maillet (département GEA) et Anne-Gabrielle Schmitt (département GIM)

IUT de Saint-Malo
40 Rue de la Croix Desilles
35400 Saint-Malo

2023-09-19T18:30:00+02:00 – 2023-09-19T21:00:00+02:00

