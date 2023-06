Conférence sur l’Anthropocène IUT de Saint-Malo Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Malo Conférence sur l’Anthropocène IUT de Saint-Malo Saint-Malo, 20 juin 2023, Saint-Malo. Conférence sur l’Anthropocène Mardi 20 juin, 13h30 IUT de Saint-Malo Le 20 juin se tient pour les étudiants en Génie Industriel et Maintenance une conférence animé par M. Nathanaël WALLENHORST, Docteur en Sciences de l’Environnement sur l’Anthropocène. IUT de Saint-Malo 40 Rue de la Croix Desilles 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne https://iut-stmalo.univ-rennes1.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T13:30:00+02:00 – 2023-06-20T15:00:00+02:00

2023-06-20T13:30:00+02:00 – 2023-06-20T15:00:00+02:00 conference anthropocene Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Malo Autres Lieu IUT de Saint-Malo Adresse 40 Rue de la Croix Desilles 35400 Saint-Malo Ville Saint-Malo Departement Ille-et-Vilaine Lieu Ville IUT de Saint-Malo Saint-Malo

IUT de Saint-Malo Saint-Malo Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-malo/

Conférence sur l’Anthropocène IUT de Saint-Malo Saint-Malo 2023-06-20 was last modified: by Conférence sur l’Anthropocène IUT de Saint-Malo Saint-Malo IUT de Saint-Malo Saint-Malo 20 juin 2023