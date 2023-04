Forum des Parcours GEA IUT de Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Forum des Parcours GEA IUT de Saint-Malo, 11 mai 2023, Saint-Malo. Forum des Parcours GEA Jeudi 11 mai, 09h00 IUT de Saint-Malo Dans des différentes salles de l’IUT les étudiants, anciens étudiants et enseignants présenteront les différents parcours de la formation BUT GEA : Gestion Comptable Fiscale et Financière

Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance

Gestion Entrepreneuriat et Management des Activités IUT de Saint-Malo 40 Rue de la Croix Desilles 35400 Saint-Malo

