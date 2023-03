Petit Déjeuner – Semaine du Commerce Équitable IUT de Saint-Malo Saint-Malo Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Petit Déjeuner – Semaine du Commerce Équitable IUT de Saint-Malo, 16 mars 2023, Saint-Malo. Petit Déjeuner – Semaine du Commerce Équitable Jeudi 16 mars, 09h00 IUT de Saint-Malo Un groupe d’étudiants en 2e année BUT Gestion des Entreprises et des Administrations invitent tous les étudiants de l’IUT de Saint-Malo à participer à un petit déjeuner organisé pour sensibiliser autour du sujet du commerce équitable.

Passez entre 9h et 12h le jeudi 16 mars dans le hall de l’IUT de Saint-Malo ! IUT de Saint-Malo 40 Rue de la Croix Desilles 35400 Saint-Malo Saint-Malo 35400 Paramé Ille-et-Vilaine Bretagne https://iut-stmalo.univ-rennes1.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T09:00:00+01:00 – 2023-03-16T12:00:00+01:00

