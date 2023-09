French Tech Deiz IUT de Saint-Brieuc Saint-Brieuc, 18 octobre 2023, Saint-Brieuc.

French Tech Deiz Mercredi 18 octobre, 12h00 IUT de Saint-Brieuc

Organisation de la journée :

> L’équipe Innôzh arrivera vers 9h pour installer les stands.

> Un café d’accueil (pris en charge par Innôzh) sera prévu vers 11h30, avant l’ouverture des

stands, afin de présenter l’IUT aux Start-Ups.

> De 12h à 16h, les élèves pourront aller librement à la rencontre des entreprises.

>Cet événement se fera sous forme de mini-salon, avec des stands pour chaque Start-ups

(une dizaine environ).

Nous aurons également des sponsors, qui présenteront leur activité sur un stand.

Agencement :

Il y aura 4 espaces :

> Un espace accueil (à l’entrée)

> Un espace IUT (pour que vous puissiez présenter votre établissement et ce que vous

proposez en termes de formations par exemple)

> Un espace Sponsors (4 max)

> Un espace Start-ups (15 max)

Communication :

Nous prévoyons de communiquer via les réseaux sociaux (LinkedIn), de l’affichage sur les

lieux fréquentés par les élèves, et réaliser un point presse en amont.

Nous solliciterons nos partenaires, comme le Conseil Départemental, tout comme Marion

Latour pour qu’elle puisse relayer l’information auprès des élèves, et sur les réseaux sociaux

de l’IUT.

IUT de Saint-Brieuc 18 Rue Henri Wallon 22004 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne https://iut-stbrieuc.univ-rennes1.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T12:00:00+02:00 – 2023-10-18T16:00:00+02:00

Innozh