Saint-Brieuc Conférence « stop aux violences sexistes et sexuelles » IUT de Saint-Brieuc Saint-Brieuc, 4 octobre 2023, Saint-Brieuc. Conférence « stop aux violences sexistes et sexuelles » Mercredi 4 octobre, 13h45 IUT de Saint-Brieuc A destination prinipalement des étudiants de première année, cet événement est ouvert à toutes et tous.

Participez à un temps d’échange et d’information avec Stéphanie Le Gal-Morin, sociologue spécialiste en la matière.

Si vous souhaitez aborder une situation particulière, une boite à questions est à votre disposition à la cafétéria de l’IUT. IUT de Saint-Brieuc 18 Rue Henri Wallon 22004 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne https://iut-stbrieuc.univ-rennes1.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

conférence violence sexuelle IUT Saint-Brieuc

