Journée Portes- Ouvertes Samedi 28 janvier 2023, 09h00 IUT de Saint-Brieuc Durant une matinée, l'IUT de Saint-Brieuc vous ouvre ses portes, une occasion pour découvrir nos formations et échanger avec les enseignants et étudiants. IUT de Saint-Brieuc 18 Rue Henri Wallon 22004 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d'Armor Bretagne

https://iut-stbrieuc.univ-rennes1.fr/

2023-01-28T09:00:00+01:00

2023-01-28T13:00:00+01:00 IUT Saint-Brieuc

