GPAME’S LIVE : tables rondes Vendredi 3 février, 16h00 IUT de Rennes – Site Poincaré

Les étudiant·es de la licence pro Gestion de la Production Audiovisuelle Multimédia et Evènementielle – GPAME organisent un évènement pour fêter les 20 ans de leur formation.

IUT de Rennes – Site Poincaré 263 avenue du général Leclerc Rennes 35700 Ille-et-Vilaine Bretagne

Au programme de cet anniversaire : 2 tables-rondes et un concert.

16h – 17h30 La place de l’alternance dans le secteur culturel

La table-ronde sur l’alternance dans le secteur culturel vise à poser la question des modalités de fonctionnement de ce dispositif, dans un secteur dont les caractéristiques peuvent être perçues comme parfois difficilement compatibles.

Les dernières évolutions des formations et la volonté d’encourager politiquement l’alternance (via des dispositifs d’aide), ainsi qu’une réforme des formations (BUT), et sur certains métiers des difficultés de recrutement sont l’occasion de discuter de l’intérêt de l’alternance dans le secteur culturel…

ANIMATRICES :

Bénédicte Toullec : Responsable pédagogique LP GPAME

Charlotte Cavalan : Chargé de mission SFCA

INTERVENANT·ES :

Olivier Barraud : Directeur Conseil RIVACOM

Myriam Hubert : Etudiante LP GPAME

Guillaume Gessen : Chargé de projet alternance chez We Ker

Éric Feuvraie : Conseiller emploi formation OPCO AFDAS

Sabine Pecchioni : Chargé de développement du PRE

Carine Dorel : Assistante de formation SFCA

Jade Robin : Représentante de CPNEF de l’audiovisuel

17h30 – 19h Sexisme et violences sexuelles en milieu culturel

La table ronde sur le sexisme et les violences sexuelles dans le secteur culturel vise à s’interroger sur les solutions à apporter à cette problématique, que les dernières données de l’enquête du haut-commissariat à l’égalité tendent à rendre on ne peut plus actuelles.

Si l’affaire Weinstein a contribué à mettre en avant la culture d’un point de vue sombre, 5 ans après qu’en est-il de la situation ? Quelle place ont les jeunes et les étudiants dans le secteur ?

ANIMATRICE :

Jeanne Wetzels : Doctorante CARISM, ATER à l’IUT de Rennes, co-autrice d’un ouvrage “les violences sexistes et sexuelles”

INTERVENANT·ES :

Erell Couëdel : Chargée de production dans le Collectif Sœurs Malsaines

Nicoletta Tchou : Vice-présidente responsabilité sociale en charge de l’égalité et lutte contre les discriminations à l’Université de Rennes

Thomas Guiheneuc : Coordinateur de projets à Liberté Couleurs

Marc Brielles : Membre du collectif SAFER

