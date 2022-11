Journée Portes Ouvertes à l’IUT de Lannion IUT de Lannion Le Rusquet Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Journée Portes Ouvertes à l'IUT de Lannion Samedi 4 mars 2023, 09h00 IUT de Lannion Rue Édouard Branly 22300 Lannion Le Rusquet 22300 Côtes-d'Armor Bretagne

https://iut-lannion.univ-rennes1.fr La JPO de l’IUT de Lannion aura lieu le samedi 04 mars 2023 de 09h00 à 16h30.

Moments d’échanges avec les enseignants et les étudiants pour découvrir nos différentes formations : BUT Réseaux et Télécoms BUT Informatique BUT Mesures Physiques BUT information communication option journalisme et option communication des organisations BUT Métiers du Multimédia et de l’Internet Ainsi que la LP Tourisme et Numérique

