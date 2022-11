Distribution gratuite de protections périodiques lavables IUT de Lannion Le Rusquet Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Distribution gratuite de protections périodiques lavables Mercredi 23 novembre, 11h00 IUT de Lannion

sur inscription

Distribution organisée par Union Pirate Rennes 1 IUT de Lannion Rue Édouard Branly 22300 Lannion Le Rusquet 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

https://iut-lannion.univ-rennes1.fr Cette distribution, co-financée par le FSDIE de l’Université de Rennes 1 et le CROUS Bretagne, est à destination des étudiant.es de l’Université de Rennes 1, sans autre condition que l’inscription en ligne.

