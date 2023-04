Cybersécurité des réseaux IUT de Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

Cybersécurité des réseaux IUT de Lannion, 15 juin 2023, Lannion. Cybersécurité des réseaux Jeudi 15 juin, 09h00 IUT de Lannion Cet événement est également l’occasion de faciliter les échanges entre industriels et établissements académiques dans l’objectif de faire émerger de nouveaux projets collaboratifs. Quels sont les enjeux de la cybersécurité autour des réseaux ?

Acteurs du monde industriel et académique du Grand Ouest tenteront d’apporter des réponses à ces questions et présenteront leurs travaux et projets sur ce sujet. Un atelier d’émergence sera organisé en lien avec les appels à projets du moment, qui pourraient concerner la cybersécurité, entre 14h30 et 16h30. La thématique sera déterminée prochainement. Programme à venir… IUT de Lannion Rue Edouard Branly 22300 Lannion Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3V1N4Lf »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T09:00:00+02:00 – 2023-06-15T14:00:00+02:00

2023-06-15T09:00:00+02:00 – 2023-06-15T14:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu IUT de Lannion Adresse Rue Edouard Branly 22300 Lannion Ville Lannion Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville IUT de Lannion Lannion

IUT de Lannion Lannion Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lannion/

Cybersécurité des réseaux IUT de Lannion 2023-06-15 was last modified: by Cybersécurité des réseaux IUT de Lannion IUT de Lannion 15 juin 2023 IUT de Lannion Lannion Lannion

Lannion Côtes-d'Armor