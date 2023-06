Techno conférences IUT de Lannion Lannion, 15 juin 2023, Lannion.

Techno conférences Jeudi 15 juin, 09h00 IUT de Lannion Entrée sur inscription

Images et Réseaux et le Pôle TES vous donne rendez-vous le 15 juin dans les locaux de l’IUT Lannion, pour une matinée cybersecurité !

? Quels sont les enjeux de la cybersécurité autour des réseaux ?

Acteurs du monde industriel et académique du Grand Ouest tenteront d’apporter des réponses à ces questions et présenteront leurs travaux et projets sur ce sujet.

? Découvrez dès à présent les grandes lignes du programme

➖ Introduction à la cybersécurité des réseaux

➖ Partie I : Think before @hack? – Cybersécurité et recherche

Grands enjeux de la recherche en cybersécurité et des retombées attendues en termes d’innovation. Quels mécanismes pour soutenir la recherche ?

Avec Gildas Avoine, Professeur, INSA Rennes – Institut National des Sciences Appliquées de Rennes / Laboratoire IRISA

➖ Partie II : What is under @hack? – Réseaux d’infrastructures privées et publiques, quels enjeux ?

Table ronde sur la thématique des réseaux d’infrastructures publiques – Nokia, Orange

Présentation de la DGA – Direction générale de l’armement pour la partie réseaux des infrastructures privées avec Sébastien GAY, Architecte de Cohérence Technique “Lutte Informatique Défensive”

➖ Partie III : Yes we test – Validation et certification des équipements et réseaux

Cas d’usage santé avec AMOSSYS – Une intervention de Frédéric Guihéry, Responsable R&D

Certification européenne et European Union Agency for Cybersecurity (ENISA) avec Tangi Lavanant, Ingénieur Télécom et réseaux, Orange

➖ Conclusions

Présentation de la stratégie d’accélération cyber de France 2030 avec Florent Kirchner, pilote de cette dernière

Présentation des appels à projets

➖ Cocktail & Showroom

IUT de Lannion Rue Édouard Branly 22300 Lannion Lannion 22300 Côtes-d'Armor Bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-15T09:00:00+02:00 – 2023-06-15T16:30:00+02:00

