Table ronde : Quelles sont les technologies qui vont modifier notre futur proche ? IUT de Cachan, 20 avril 2023, Cachan. Table ronde : Quelles sont les technologies qui vont modifier notre futur proche ? Jeudi 20 avril, 12h30 IUT de Cachan Gratuit sans inscription Dans le cadre des jeudis des métiers de demain, l’IUT de Cachan organise sa première table ronde sur le thème : les métiers de la DATA et de l’IA !

Cet évènement gratuit est ouvert à tous (étudiants, enseignants, chercheurs).

