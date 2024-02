ITZY ZENITH PARIS LA VILLETTE Paris, vendredi 26 avril 2024.

Aujourd’hui, les phénomènes de la K-Pop acclamées par la critique, ITZY, annoncent leur retour sur la scène mondiale pour leur tournée : ITZY 2ND WORLD TOUR , une série époustouflante de performances électrisantes dans 18 pays en Asie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique Latine, en Europe et en Amérique du Nord ce printemps et cet été.Ayant démontré leurs compétences exceptionnelles en tant que masters de la scène à travers un mélange de chansons à succès lors de leur tournée à guichets fermés de 2022, ITZY THE 1ST WORLD TOUR , cette nouvelle tournée mondiale en 2024 est prête à maintenir leur réputation lors de leur retour en Amérique du Nord et en Asie. ITZY 2ND WORLD TOUR mettra également en vedette les premières performances très attendues du groupe en Amérique Latine, au Royaume-Uni, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande.Produite par JYP Entertainment et promue par Live Nation, la tournée de 27 villes commence les 24 et 25 février pour deux soirées au Jamsil Indoor Stadium de Séoul, puis se poursuit à travers le monde en Thaïlande, Nouvelle-Zélande, Australie, Singapour, Mexique, Chili, Royaume-Uni, France, Allemagne, Pays-Bas, Espagne, Japon, États-Unis, Canada, Taïwan et Philippines. La tournée se terminera par une performance finale à Hong Kong.

Tarif : 73.00 – 194.00 euros.

Début : 2024-04-26 à 20:00

ZENITH PARIS LA VILLETTE 211 Avenue Jean Jaurès 75019 Paris 75