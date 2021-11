Itzaal – Cie Dr Troll Espace Tonkin, 2 février 2022, Villeurbanne.

Itzaal – Cie Dr Troll

Espace Tonkin, le mercredi 2 février 2022 à 15:00

C’est l’histoire de deux amis, Gino et Anto. Leur aventure les mènera à rencontrer Itzaal, une ombre mystérieuse et étrange. Symbole de leur amitié, cette créature prendra vie grâce aux mélodies de Gino et à la fantaisie d’Anto. Teinté de burlesque, de magie et de musique, cette fable sur l’entraide et l’amitié interpellera notre rapport au vivant, à la beauté et à l’imaginaire. Durée : 40 min Compagnie Dr Troll _Comédiens et manipulateurs : Patrice Itzaal et Baptiste Itzaal – Musique : Patrice Itzaal – Écriture : Baptiste Itzaal – Régie technique : Guillaume Itzaal_ Créée en août 2003, la Cie du Dr Troll est implantée à Albi dans le Tarn. Leurs spectacles sont axés sur une présentation décalée de la magie, ils effondrent le rôle traditionnel du magicien par des médias artistiques différents : la comédie, la photographie, la marionnette, le conte, la poésie, la musique, les ombres… Ils accordent une grande importance au format de leurs spectacles qu’ils souhaitent toujours plus intimistes.

Ombre et magie

Espace Tonkin 1 avenue Salvador Allende 69100 Villeurbanne Villeurbanne Tonkin Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-02T15:00:00 2022-02-02T16:00:00