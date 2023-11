Randonnée Atharri Itxassou, 10 janvier 2024, Itxassou.

Itxassou,Pyrénées-Atlantiques

Au départ du village d’Itxassou, en passant par le Pas de Roland, cette randonnée facile nous permettra de découvrir les nombreuses richesses que les habitants des lieux ont su exploiter au mieux au cours du temps. Retraçons cette histoire complexe, tout au long de notre sortie.

Inscription obligatoire au plus tard la veille avant 16h..

2024-01-10 fin : 2024-01-10 . .

Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Departing from the village of Itxassou, via the Pas de Roland, this easy hike will enable us to discover the many riches that the local inhabitants have managed to exploit to the full over the course of time. Let’s retrace this complex history throughout our outing.

Registration required by 4pm the day before.

Partiendo del pueblo de Itxassou, por el Pas de Roland, esta sencilla excursión nos permitirá descubrir los numerosos tesoros que los habitantes de la zona han sabido aprovechar a lo largo de los años. Recorreremos esta compleja historia a lo largo de nuestra excursión.

Inscripción obligatoria como muy tarde a las 16.00 h del día anterior.

Vom Dorf Itxassou aus über den Pas de Roland führt uns diese leichte Wanderung zu den zahlreichen Reichtümern, die die Bewohner des Ortes im Laufe der Zeit bestmöglich zu nutzen wussten. Lassen Sie uns diese komplexe Geschichte im Laufe unseres Ausflugs zurückverfolgen.

Anmeldung erforderlich bis spätestens 16 Uhr am Vortag.

Mise à jour le 2023-11-17 par Office de Tourisme Pays Basque