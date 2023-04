Randonnée sous les ailes du vautour fauve, 25 août 2023, Itxassou.

Rapace charognard dépendant de l’homme, le vautour fauve plane au-dessus de nos têtes loin des tumultes d’ici-bas. Son royaume c’est la montagne et ses falaises abruptes. Il y niche en colonie là où la quiétude règne. Sans aller le déranger, venez sur un des sites de nidification majeur du Pays Basque. Vous apprendrez tout ou presque sur ce majestueux oiseau parfois craint et pourtant si utile. RDV à 9h à la mairie d’Itxassou. Réservation obligatoire.

Dénivelé : 315m. Distance : 7km. Durée : 6 heures dont 3h30 de marche..

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-25 . EUR.

Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



A scavenging bird of prey dependent on man, the griffon vulture hovers above our heads far from the tumult of this world. Its kingdom is the mountain and its steep cliffs. He nests in colonies where peace reigns. Without disturbing it, come to one of the major nesting sites of the Basque Country. You will learn everything or almost everything about this majestic bird sometimes feared and yet so useful. RDV at 9 am at the town hall of Itxassou. Reservation required.

Elevation gain : 315m. Distance : 7km. Duration : 6 hours including 3h30 of walking.

El buitre leonado, rapaz carroñera dependiente del hombre, planea sobre nuestras cabezas lejos del tumulto de este mundo. Su reino son las montañas y sus escarpados acantilados. Anida en colonias donde reina la paz. Sin molestarle, acérquese a uno de los principales lugares de nidificación del País Vasco. Aprenderá todo o casi todo sobre esta majestuosa ave, a veces temida y sin embargo tan útil. RDV a las 9 h en el ayuntamiento de Itxassou. Reserva obligatoria.

Desnivel: 315 m. Distancia: 7 km. Duración: 6 horas, de las cuales 3h30 a pie.

Der Gänsegeier ist ein vom Menschen abhängiger, aasfressender Greifvogel, der über unseren Köpfen schwebt, weit weg vom Trubel des Diesseits. Sein Reich sind die Berge und ihre steilen Felswände. Dort nistet er in Kolonien, wo die Ruhe herrscht. Besuchen Sie einen der wichtigsten Nistplätze des Baskenlandes, ohne ihn zu stören. Sie werden alles oder fast alles über diesen majestätischen Vogel erfahren, der manchmal gefürchtet wird und doch so nützlich ist. RDV um 9 Uhr am Rathaus von Itxassou. Eine Reservierung ist erforderlich.

Höhenunterschied: 315m. Entfernung: 7 km. Dauer: 6 Stunden, davon 3,5 Stunden zu Fuß.

