Concours de chiens de bergers Esplanade du mur à gauche Atharri, 4 août 2023, Itxassou.

Démonstration de dressage de chien de berger sous différentes figures. Dirigé à la voix ou au sifflet par son maître, le chien effectue des exercices en compagnie d’un troupeau de brebis. Participation de 6 bergers.

Vente de taloa et buvette sur place..

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 . EUR.

Esplanade du mur à gauche Atharri

Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Demonstration of shepherd dog training under different figures. Directed by voice or whistle by his master, the dog performs exercises with a flock of sheep. Participation of 6 shepherds.

Sale of taloa and refreshments on site.

Demostración de adiestramiento de perros pastores en diferentes figuras. Dirigido por voz o silbato por su amo, el perro realiza ejercicios con un rebaño de ovejas. Participación de 6 pastores.

Venta de taloa y refrescos in situ.

Vorführung der Dressur eines Schäferhundes unter verschiedenen Figuren. Der Hund wird von seinem Besitzer mit Stimme oder Pfeife dirigiert und führt Übungen in Begleitung einer Schafherde aus. Teilnahme von 6 Schäfern.

Verkauf von Taloa und Erfrischungsgetränke vor Ort.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Cambo les Bains