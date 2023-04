Marché nocturne Place du fronton Itxassou Catégories d’Évènement: Itxassou

Pyrénées-Atlantiques

Marché nocturne Place du fronton, 26 juillet 2023, Itxassou. Restauration et buvette sur place..

2023-07-26 à ; fin : 2023-07-26 22:00:00. EUR.

Place du fronton

Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Catering and refreshments on site. Catering y refrescos in situ. Verpflegung und Getränke vor Ort. Mise à jour le 2023-02-20 par OT Cambo les Bains

Détails Catégories d’Évènement: Itxassou, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Place du fronton Adresse Place du fronton Ville Itxassou Departement Pyrénées-Atlantiques Lieu Ville Place du fronton Itxassou

Place du fronton Itxassou Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/itxassou/

Marché nocturne Place du fronton 2023-07-26 was last modified: by Marché nocturne Place du fronton Place du fronton 26 juillet 2023 Place du fronton Itxassou

Itxassou Pyrénées-Atlantiques