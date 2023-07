Festival de danses Gauargi Itxassou Catégories d’Évènement: Itxassou

Pyrénées-Atlantiques Festival de danses Gauargi Itxassou, 22 juillet 2023, Itxassou. Itxassou,Pyrénées-Atlantiques Animation des rues du village par les danseurs..

Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Dancers entertain the village streets. Los bailarines amenizan las calles del pueblo. Animation der Dorfstraßen durch die Tänzer.

