Errobiko Festibala, Festival de création et rencontres artistiques Itxassou, 22 juillet 2023, Itxassou.

Itxassou,Pyrénées-Atlantiques

15h, Zabaloa : palabres-spectacle. Atharri. 17h : concert avec Rochs. 18h : chants avec Etenesh Wassié Trio. 21h30 concerts avec Red Desert Orchestra et Djé Baleti et la Vesper Cougourdon..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 . EUR.

Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



3pm, Zabaloa: palaver-show. Atharri. 5 p.m.: concert with Rochs. 6 p.m.: singing with Etenesh Wassié Trio. 9:30 p.m. concerts with Red Desert Orchestra and Djé Baleti and the Vesper Cougourdon.

15.00 h, Zabaloa: palaver-show. Atharri. 17.00 h: concierto con Rochs. 18.00 h: canto con Etenesh Wassié Trio. 21.30 h: conciertos con Red Desert Orchestra y Djé Baleti y el Vesper Cougourdon.

15 Uhr, Zabaloa: Palaver-Spektakel. Atharri. 17 Uhr: Konzert mit Rochs. 18 Uhr: Gesang mit Etenesh Wassié Trio. 21.30 Uhr Konzerte mit Red Desert Orchestra und Djé Baleti und der Vesper Cougourdon.

