Errobiko Festibala, Festival de création et rencontres artistiques Itxassou, 21 juillet 2023, Itxassou.

Itxassou,Pyrénées-Atlantiques

15h, Zabaloa : palabres -spectacle. Atharri. 17h : Reder Nouhaj. 18h : Aedes. 21h30 : concerts et danse avec la compagnie Hors Série et les violonistes Marina Beheretche et Joachim Bouillier..

2023-07-21 fin : 2023-07-21 . EUR.

Itxassou 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



3pm, Zabaloa : palabres -show. Atharri. 5pm: Reder Nouhaj. 6pm: Aedes. 9:30pm: concerts and dance with the Hors Série company and violinists Marina Beheretche and Joachim Bouillier.

15.00 h, Zabaloa: palaver -show. Atharri. 17.00 h: Reder Nouhaj. 18.00 h: Aedes. 21.30 h: conciertos y danza con la compañía Hors Série y los violinistas Marina Beheretche y Joachim Bouillier.

15:00 Uhr, Zabaloa: Palabres -Schauspiel. Atharri. 17 Uhr: Reder Nouhaj. 18 Uhr: Aedes. 21.30 Uhr: Konzerte und Tanz mit der Kompanie Hors Série und den Violinisten Marina Beheretche und Joachim Bouillier.

Mise à jour le 2023-07-10 par OT Cambo les Bains