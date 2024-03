Itsasotik, journées de la pêche et fêtes de la mer Saint-Jean-de-Luz, jeudi 4 avril 2024.

Itsasotik, journées de la pêche et fêtes de la mer Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

La Ville de Saint-Jean-de-Luz met à l’honneur la filière de la Pêche et de la Mer et invite le grand public, du 4 au 7 avril 2024, à venir profiter de l’évènement Itsasotik .

Cette manifestation est une occasion ludique et conviviale pour le grand public d’entrer dans l’univers de la pêche et de la mer et de se remémorer les rôles et les enjeux de cette filière.

L’édition 2024 d’Itsasotik s’enrichit des Fêtes de la Mer, traditionnellement organisées l’été.

Ainsi, durant quatre jours, la ville de Saint-Jean-de-Luz donne rendez-vous aux luziens, aux amoureux de la mer et à tous les curieux qui souhaitent découvrir cette communauté et profiter de nombreuses rencontres, expositions et visites organisées tout autour du port. 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04

fin : 2024-04-07

Port

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

