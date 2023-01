Itsas Laminen Korrika “Course des Sirènes” Anglet, 19 mars 2023, Anglet .

Itsas Laminen Korrika “Course des Sirènes”

297 avenue de l’Adour La Barre Anglet Pyrénées-Atlantiques La Barre 297 avenue de l’Adour

2023-03-19 10:30:00 – 2023-03-19

La Barre 297 avenue de l’Adour

Anglet

Pyrénées-Atlantiques

10 12 EUR Course à pied féminine (10 km) et marche (5 km) organisées par l’ikastola Kimua, sur un parcours agréable et plat au bord de l’océan.

Course à pied féminine (10 km) et marche (5 km) organisées par l’ikastola Kimua, sur un parcours agréable et plat au bord de l’océan.

KIMUA IKASTOLA

Itsas Laminen Korrika

La Barre 297 avenue de l’Adour Anglet

dernière mise à jour : 2023-01-25 par