Vinon Vinon Cher, Vinon It’s Wine Time Vinon Vinon Catégories d’évènement: Cher

Vinon

It’s Wine Time Vinon, 25 juin 2021-25 juin 2021, Vinon. It’s Wine Time 2021-06-25 18:30:00 – 2021-06-25 20:00:00

Vinon Cher Vinon « It’s Wine Time » avec l’appellation Sancerre dans un lieu chargé d’histoire :

Dans le village de Vinon, proche des parcelles de vignes, se cache une grange pyramidale vieille de plusieurs siècles, témoin de l’agriculture régionale typique du Berry. Au cours de cette visite insolite, vous découvrirez cette grange entièrement rénovée et dégusterez les vins de Sancerre. It’s Wine Time, des dégustations insolites chaque semaine cet été.

Cet été, de mi-juin à mi-septembre, les appellations de Sancerre, Pouilly et des Coteaux du Giennois s’unissent pour vous proposer trois balades dégustations chaque semaine à 18h30. info@maison-des-sancerre.com +33 2 48 54 11 35 https://www.sancerre-pouilly-giennois.com/ It’s Wine Time, des dégustations insolites chaque semaine cet été.

Cet été, de mi-juin à mi-septembre, les appellations de Sancerre, Pouilly et des Coteaux du Giennois s’unissent pour vous proposer trois balades dégustations chaque semaine à 18h30. « It’s Wine Time » avec l’appellation Sancerre dans un lieu chargé d’histoire :

Dans le village de Vinon, proche des parcelles de vignes, se cache une grange pyramidale vieille de plusieurs siècles, témoin de l’agriculture régionale typique du Berry. Au cours de cette visite insolite, vous découvrirez cette grange entièrement rénovée et dégusterez les vins de Sancerre. DestinationSancerrePouillyGiennois

Détails Catégories d’évènement: Cher, Vinon Étiquettes évènement : Autres Lieu Vinon Adresse Ville Vinon lieuville 47.27924#2.8559