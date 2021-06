Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire 58150, Pouilly-sur-Loire « It’s Wine Time » sur une plage de Loire Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire Catégories d’évènement: 58150

Pouilly-sur-Loire

« It’s Wine Time » sur une plage de Loire Pouilly-sur-Loire, 24 juin 2021-24 juin 2021, Pouilly-sur-Loire. « It’s Wine Time » sur une plage de Loire 2021-06-24 – 2021-06-24

Pouilly-sur-Loire 58150 12 12 EUR Sur les bords de Loire à Pouilly-sur-Loire, admirons ensemble la faune et la flore qui témoignent du patrimoine naturel exceptionnel du fleuve Loire qui a façonné le paysage et les terroirs de l’appellation Pouilly Fumé. La balade est suivie d’une dégustation sur une plage de la Loire. Durée : 1h30. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (nombre de personnes limité selon les normes sanitaires). Sur les bords de Loire à Pouilly-sur-Loire, admirons ensemble la faune et la flore qui témoignent du patrimoine naturel exceptionnel du fleuve Loire qui a façonné le paysage et les terroirs de l’appellation Pouilly Fumé. La balade est suivie d’une dégustation sur une plage de la Loire. Durée : 1h30. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme (nombre de personnes limité selon les normes sanitaires).

Détails Catégories d’évènement: 58150, Pouilly-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Pouilly-sur-Loire Adresse Ville Pouilly-sur-Loire lieuville 47.28305#2.95273