"It's Wine Time" sur le pont du P.O
Cosne-Cours-sur-Loire
2022-06-30
Port Aubry Pont du P.O
12 EUR

Connaissez-vous l'histoire de ce pont ferroviaire qui surplombe la Loire et relie ses deux rives ? C'est une histoire que nous vous proposons de découvrir en profitant d'un cadre exceptionnel. La balade est suivie d'une dégustation des vins des Coteaux du Giennois. Soirée sur inscription.

contact@ot-cosnesurloire.fr
+33 3 86 28 11 85

