Sancerre Cher Les samedis “It’s Wine Time” dans les vignes avec l’appellation Sancerre :

Accompagnés par les vignerons, vous traverserez les coteaux de vignes avec une vue époustouflante sur le vignoble et les villages environnants, tout en découvrant les spécificités de l’appellation Sancerre. Chaque date proposée sera sur un domaine différent. Plus d’informations lors de votre réservation. It’s Wine Time, des dégustations insolites chaque semaine cet été.

Cet été, de mi-juin à mi-septembre, les appellations de Sancerre, Pouilly et des Coteaux du Giennois s’unissent pour vous proposer trois balades dégustations chaque semaine à 18h30. info@maison-des-sancerre.com https://www.sancerre-pouilly-giennois.com/ Les samedis “It’s Wine Time” dans les vignes avec l’appellation Sancerre :

©DestinationSancerrePouillyGiennois

