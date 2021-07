Chatillon-sur-loire Mantelot Châtillon-sur-Loire It’s wine Time Mantelot Chatillon-sur-loire Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire

It’s wine Time Mantelot, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Chatillon-sur-loire. It’s wine Time

du jeudi 22 juillet au jeudi 2 septembre à Mantelot

Cet été de mi-juin à mi-septembre, les appellations de la destination oenotouristique Sancerre, Pouilly/L, Coteaux du Giennois proposent chaque semaine trois balades/dégustations à 18h30. Un wine pass permet d’obtenir de nombreux avantages sur ces soirées. Cette année rendez-vous à Châtillon-sur-Loire à Mantelot pour 3/4 h de visite commentée suivie d’une dégustation de vin à bord de la Sterne (bateau de Loire amarré). Réservation/vente de la visite à l’Office de Tourisme Terres de Loire et Canaux à Briare. Afin de respecter les mesures sanitaires, il convient de venir avec son propre gobelet L’heure du vin , c’est un événement qui a pour but de faire découvrir ou redécouvrir les différents vins des Coteaux du Giennois (blancs, rosés, rouges) dans un lieu atypique, le pont-canal à Briar… Mantelot Mantelot, Chatillon-sur-loire Chatillon-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-22T18:30:00 2021-07-22T20:00:00;2021-08-12T18:30:00 2021-08-12T20:00:00;2021-09-02T18:30:00 2021-09-02T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Châtillon-sur-Loire Étiquettes évènement : Autres Lieu Mantelot Adresse Mantelot, Chatillon-sur-loire Ville Chatillon-sur-loire lieuville Mantelot Chatillon-sur-loire

Évènements liés