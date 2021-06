It’s Wine Time en Berry Centre Loire Bourges, 17 juillet 2021-17 juillet 2021, Bourges.

De la Cathédrale Saint-Etienne de Bourges au château de la Ferté à Lazenay en passant par la guinguette de Preuilly, venez découvrir les trois appellations de Berry Centre Loire. Les lieux, les thématiques et les appellations dégustées changent à chaque rendez-vous pour permettre aux appellations de faire découvrir aux participants leurs vins et leur terroir à tour de rôle, le tout dans un cadre unique et exceptionnel.

Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée.

Le lieu, le thème et l’appellation sont différents chaque soirée. Les appellations présentent leurs vins au travers de balades et dégustations commentées.

sandrine.gerard@gmail.com +33 2 48 48 00 11

