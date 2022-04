It’s Wine Time, dans les vignes Saint-Laurent-l’Abbaye, 9 juillet 2022, Saint-Laurent-l'Abbaye.

It’s Wine Time, dans les vignes Saint-Laurent-l’Abbaye

2022-07-09 – 2022-07-09

Saint-Laurent-l’Abbaye Nièvre

Dans les vignes des appellations Pouilly Fumé et Pouilly sur Loire, admirez le paysage viticole, les différents terroirs et venez percer les mystères du travail de la vigne. La balade est suivie d’une dégustation avec une vue imprenable sur le village de Saint-Laurent-l’Abbaye et sur nos autres villages viticoles. Soirée sur inscription.

Saint-Laurent-l’Abbaye

