It’s Wine Time dans les Coteaux du Giennois Pont-canal,Briare Briare Catégorie d’évènement: Briare

It’s Wine Time dans les Coteaux du Giennois Pont-canal,Briare, 8 juillet 2022, Briare. It’s Wine Time dans les Coteaux du Giennois

du vendredi 8 juillet au vendredi 9 septembre à Pont-canal, Briare

Cet été de mi-juin à mi-septembre, les appellations de la destination oenotouristique Sancerre, Pouilly/L, Coteaux du Giennois proposent chaque semaine trois balades/dégustations à 18 h 30. Partagez un moment convivial et enrichissant lors de la visite commentée du pont-canal à Briare (45 mn). Construit de 1890 à 1896, ce pont-canal métallique enjambe la Loire d’un pas de géant pour relier le canal latéral à la Loire au canal de Briare. La visite sera suivie d’une dégustation de vins des Coteaux du Giennois. Réservation/vente de la visite à l’Office de Tourisme Terres de Loire et Canaux à Briare.

Voir https://www.terresdeloireetcanaux.com/

L’heure du vin , c’est un événement qui a pour but de faire découvrir ou redécouvrir les différents vins des Coteaux du Giennois (blancs, rosés, rouges) dans un lieu atypique, le pont-canal à Briar… Pont-canal,Briare Rue du Port aux Pierres, Briare Briare

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-08T18:30:00 2022-07-08T20:00:00;2022-07-29T18:30:00 2022-07-29T20:00:00;2022-08-19T18:30:00 2022-08-19T20:00:00;2022-09-09T18:30:00 2022-09-09T20:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Briare Autres Lieu Pont-canal,Briare Adresse Rue du Port aux Pierres, Briare Ville Briare lieuville Pont-canal,Briare Briare

Pont-canal,Briare Briare https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briare/

It’s Wine Time dans les Coteaux du Giennois Pont-canal,Briare 2022-07-08 was last modified: by It’s Wine Time dans les Coteaux du Giennois Pont-canal,Briare Pont-canal,Briare 8 juillet 2022 Briare briare Briare Pont-canal

Briare