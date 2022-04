It’s Wine Time Boulleret Boulleret Catégories d’évènement: Boulleret

Cher

It’s Wine Time Boulleret, 24 juin 2022, Boulleret. It’s Wine Time Boulleret

2022-06-24 18:30:00 – 2022-06-24 20:00:00

Boulleret Cher Boulleret 12 EUR “It’s Wine Time” avec l’appellation Sancerre dans un lieu chargé d’histoire :

Venez découvrir le Château de Buranlure, haut lieu du patrimoine Berrichon. Profitez d’une visite commentée puis d’une dégustation des vins de Sancerre. It’s Wine Time, des dégustations insolites chaque semaine cet été.

Cet été, de mi-juin à mi-septembre, les appellations de Sancerre, Pouilly et des Coteaux du Giennois s’unissent pour vous proposer trois balades dégustations chaque semaine à 18h30. info@maison-des-sancerre.com +33 2 48 54 11 35 https://www.sancerre-pouilly-giennois.com/ “It’s Wine Time” avec l’appellation Sancerre dans un lieu chargé d’histoire :

Venez découvrir le Château de Buranlure, haut lieu du patrimoine Berrichon. Profitez d’une visite commentée puis d’une dégustation des vins de Sancerre. DestinationSancerrePouillyGiennois

Boulleret

dernière mise à jour : 2022-04-18 par

Détails Catégories d’évènement: Boulleret, Cher Autres Lieu Boulleret Adresse Ville Boulleret lieuville Boulleret Departement Cher

Boulleret Boulleret Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/boulleret/

It’s Wine Time Boulleret 2022-06-24 was last modified: by It’s Wine Time Boulleret Boulleret 24 juin 2022 Boulleret cher

Boulleret Cher