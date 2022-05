It’s Wine Time au Labyrinthe de Vignes Neuvy-Deux-Clochers Neuvy-Deux-Clochers Catégories d’évènement: Cher

It's Wine Time au Labyrinthe de Vignes Neuvy-Deux-Clochers, 26 août 2022, Neuvy-Deux-Clochers.

2022-08-26 18:30:00 – 2022-08-26 20:00:00

Neuvy-Deux-Clochers Cher Le labyrinthe de vignes retrace l’évolution des méthodes de culture de la vigne depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. La visite guidée sera suivie d’une dégustation de vins de l’appellation de Quincy commentée par un vigneron. Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée. Le 26 août, rendez-vous au Labyrinthe de Vignes, pour une visite commentée suivie d’une dégustation commentée par un vigneron de l’appellation. Le labyrinthe de vignes retrace l’évolution des méthodes de culture de la vigne depuis la Préhistoire jusqu’à nos jours. La visite guidée sera suivie d’une dégustation de vins de l’appellation de Quincy commentée par un vigneron. Syndicat Viticole de Quincy

