It’s Wine Time à Morogues Morogues Morogues Catégories d’évènement: Cher

Morogues

It’s Wine Time à Morogues Morogues, 22 juillet 2022, Morogues. It’s Wine Time à Morogues Morogues

2022-07-22 – 2022-07-22

Morogues Cher Morogues 0 EUR Vous découvrirez l’église St Symphorien de Morogues, dont les origines remonteraient au 14ème siècle Elle a été inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1926. Cette visite sera suivie d’une dégustation commentée par un vigneron de l’appellation Menetou-Salon. Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée. Le 22 juillet, rendez-vous à Morogues pour une visite de l’église classée suivie d’1 dégustation commentée par un vigneron de l’appellation Menetou-Salon. sandrine.gerard@ad2t.fr +33 2 48 48 00 10 Vous découvrirez l’église St Symphorien de Morogues, dont les origines remonteraient au 14ème siècle Elle a été inscrite à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1926. Cette visite sera suivie d’une dégustation commentée par un vigneron de l’appellation Menetou-Salon. Tourisme & Territoires du Cher

Morogues

dernière mise à jour : 2022-01-12 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Morogues Autres Lieu Morogues Adresse Ville Morogues lieuville Morogues Departement Cher

Morogues Morogues Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morogues/

It’s Wine Time à Morogues Morogues 2022-07-22 was last modified: by It’s Wine Time à Morogues Morogues Morogues 22 juillet 2022 cher Morogues

Morogues Cher