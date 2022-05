It’s Wine Time à Mehun-sur-Yèvre Neuvy-Deux-Clochers Neuvy-Deux-Clochers Catégories d’évènement: Cher

Neuvy-Deux-Clochers

It’s Wine Time à Mehun-sur-Yèvre Neuvy-Deux-Clochers, 2 juillet 2022, Neuvy-Deux-Clochers. It’s Wine Time à Mehun-sur-Yèvre Neuvy-Deux-Clochers

2022-07-02 18:30:00 – 2022-07-02 20:00:00

Neuvy-Deux-Clochers Cher Accompagnés d’un guide, vous découvrirez Mehun-sur-Yèvre, notamment les vestiges de son Château, qui fut l’une des demeures préférées de Charles VII . La visite guidée sera suivie d’une dégustation commentée de vins de la destination Berry Centre Loire. Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée. Le 2 juillet, rendez-vous à Mehun-sur-Yèvre pour une visite de ville suivie d’une dégustation de vin de la destination Berry Centre Loire. Accompagnés d’un guide, vous découvrirez Mehun-sur-Yèvre, notamment les vestiges de son Château, qui fut l’une des demeures préférées de Charles VII . La visite guidée sera suivie d’une dégustation commentée de vins de la destination Berry Centre Loire. Tourisme&Territoires du Cher

Neuvy-Deux-Clochers

dernière mise à jour : 2022-05-25 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Neuvy-Deux-Clochers Autres Lieu Neuvy-Deux-Clochers Adresse Ville Neuvy-Deux-Clochers lieuville Neuvy-Deux-Clochers Departement Cher

Neuvy-Deux-Clochers Neuvy-Deux-Clochers Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuvy-deux-clochers/

It’s Wine Time à Mehun-sur-Yèvre Neuvy-Deux-Clochers 2022-07-02 was last modified: by It’s Wine Time à Mehun-sur-Yèvre Neuvy-Deux-Clochers Neuvy-Deux-Clochers 2 juillet 2022 cher Neuvy-Deux-Clochers

Neuvy-Deux-Clochers Cher