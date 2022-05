It’s Wine Time à Brinay Preuilly Preuilly Catégories d’évènement: Cher

Preuilly Cher Cette église romane construite à partir du XIème siècle se distingue par les fresques, notamment par la très rare scène des Noces de Cana. Après avoir découvert cette pépite architecturale en compagnie du guide officiel du site, vous assisterez à une dégustation commentée de vin de Reuilly et Quincy, commentée par un vigneron de l’appellation. Cet été, les appellations de Menetou-Salon, Quincy et Reuilly s’unissent pour vous proposer des balades dégustations chaque week-end en soirée. nLe 29 juillet, nous vous donnons rendez-vous à Brinay, pour une visite alliant découverte de l’église St-Aignan et dégustation de vins de Quincy et Reuilly. Cette église romane construite à partir du XIème siècle se distingue par les fresques, notamment par la très rare scène des Noces de Cana. Après avoir découvert cette pépite architecturale en compagnie du guide officiel du site, vous assisterez à une dégustation commentée de vin de Reuilly et Quincy, commentée par un vigneron de l’appellation. Tourisme&Territoires du Cher

